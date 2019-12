Mercato : « Plusieurs agents poussent pour placer Salcedo à l’OM… »

Nouvel extrait de notre SAV Live où nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane ont évoqué le mercato hivernal de l’OM… La question du recrutement d’un défenseur central est évoqué, dont la rumeur Carlos Salcedo…

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes. Quelques rumeurs pullulent autour de l’Olympique de Marseille comme l’international mexicain Carlos Salcedo. Selon Nicolas Filhol, qui était en live sur Twitch avec Rayane Benmokrane pour le SAV Live, c’est un joueur qui est proposé à l’OM depuis plus d’un an et demi…

« Le mexicain Carlos Salcedo est proposé depuis un an et demi à l’OM. C’est un profil assez intéressant. C’est un combattant qui peut jouer latéral droit ou en défense centrale. Il est irrégulier au Mexique avec les Tigres de Gignac. Selon plusieurs sources, ce sont vraiment des agents qui poussent pour le placer à l’OM. Même si Villas-Boas aurait parlé avec lui, ça ne vient pas du coach portugais…» Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

Avant les fêtes, Football Club de Marseille était en live sur Twitch pour répondre à vos questions dans le SAV LIVE. Sur les réseaux sociaux, vous nous avez posé vos questions sur plusieurs joueurs, dirigeants et notre point de vue sur la première partie de saison de l’OM. Amavi, Radonjic, le Mercato… Toutes nos réponses sont dans le replay du SAV Live, à retrouver ci-dessous sur notre chaîne YouTube !