Mercato: Pogba hésite à rejoindre le PSG à cause de l’OM ?

En fin de contrat avec Manchester United la saison prochaine, Paul Pogba serait en contact avancé avec le PSG. Mais d’après un journaliste italien, l’opération pourrait ne pas se faire, sa famille serait supportrice de l’Olympique de Marseille…

D’après le journaliste Rudy Galetti, interrogé par Calcio Mercato, le fait que la famille de Pogba supporte l’OM serait un frein dans son arrivée au PSG. Selon lui, le champion du monde 2018 a plus de chance de prolonger à Manchester United :

Difficile de le voir au PSG– Galetti

« D’après ce que je comprends, le renouvellement avec United est la voie la plus sûre. Difficile de le voir au PSG même pour son parcours personnel, sa famille soutenant Marseille. C’est compliqué de le voir à Paris. La suggestion de la Juve, même avec de faibles pourcentages, reste dans l’air. A ce jour, Il est plus susceptible de rester à Manchester avec une augmentation de salaire qui entre le bonus et la partie fixe pourrait même atteindre 25 millions d’euros » Rudy Galetti— Source: Calcio Mercato (14/07/21)

C’est un ami qui me force à regarder, donc je regarde tous les matchs de Marseille

Il avait d’ailleurs confirmé cette information en 2018, lorsque l’OM est arrivé en finale d’ecopa League :

« L’OM ? Mon père était fan. Moi aussi, j’étais fan de Marseille. Après, on regarde un peu moins. C’est un ami qui me force à regarder, donc je regarde tous les matchs de Marseille. Ça a toujours été une équipe que j’ai regardée. Ils font une bonne saison, ils sont bien classés en championnat et en Ligue Europa ». Paul Pogba – SFR Sport (27/04/18)