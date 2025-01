Mercato : Pour Djellit, « ce serait super pour l’OM et la Ligue 1 »

Avec le départ annoncé d’Elye Wahi, le mercato de l’Olympique de Marseille suscite de nombreuses spéculations. Plusieurs noms sont avancés et certains assez prestigieux…

L’une des rumeurs les plus intrigantes ces derniers jours concerne Marcus Rashford, attaquant vedette de Manchester United. Selon le journaliste de France Football, Nabil Djellit, ce transfert, bien qu’improbable, pourrait avoir des répercussions intéressantes pour le club et la Ligue 1.

Dans des propos tenus sur l’Equipe TV, Djellit a partagé son analyse des rumeurs de transfert concernant l’international anglais. À ses yeux, attirer Rashford à l’OM serait un exploit difficile à réaliser. « Ce serait un exploit d’attirer Rashford, parce que pour lui, c’est le déclin. Je ne veux pas manquer de respect à l’OM, mais il y a deux ans, il discutait avec Nasser (Al-Khelaïfi) et son frère pour signer au PSG. C’est quand même un joueur qui était destiné au Bayern, au Barça, à Liverpool… enfin, à cette catégorie de clubs », a déclaré le journaliste. Ces propos illustrent la distance entre le niveau actuel de Rashford et les clubs européens les plus prestigieux, et la difficulté pour un club comme l’OM, non qualifié pour la Ligue des champions, de rivaliser avec ces géants.

Marcus Rashford a longtemps été considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, avec des liens directs avec des clubs comme le Bayern Munich, le FC Barcelone et Liverpool. Cependant, l’attaquant traverse actuellement une période plus difficile à Manchester United, ce qui alimente les spéculations sur son avenir. Néanmoins, Djellit estime que l’idée de voir un joueur de ce calibre débarquer en Ligue 1 reste difficile à imaginer. « Si tu reviens en arrière, c’est inimaginable », souligne-t-il, soulignant l’écart entre la trajectoire attendue de Rashford et l’idée d’un tel transfert vers un championnat comme la Ligue 1.

🗣️ »Marcus Rashford, je pense qu’il ira dans un club plus important. Et Mathys Tel veut rester au Bayern. »@Tanziloic refroidit les pistes menant aux deux attaquants de Manchester United et du Bayern Munich. #EDG pic.twitter.com/PMY4KioWO6 — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 21, 2025

Cependant, Nabil Djellit ne ferme pas totalement la porte à un éventuel transfert. Il reconnaît que même si cela semble peu probable, cela pourrait représenter un coup de maître pour l’OM. « Il arriverait dans un club qui n’est pas en Ligue des champions et qui évolue non pas en Liga ou en Premier League, mais en Ligue 1. Donc, pour lui, si tu fais une projection de carrière et que tu reviens en arrière, c’est inimaginable. Mais ce serait super pour l’OM et la Ligue 1 », conclut-il.



Rashford, une option peu probable ?



Ainsi, bien que Marcus Rashford soit loin d’être un objectif facile à atteindre pour l’Olympique de Marseille, un tel transfert serait sans doute bénéfique pour le club et la Ligue 1, contribuant à augmenter la visibilité et l’attractivité du championnat français.