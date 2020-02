Mercato : Pour Marcel Dib L’OM aurait du recruter un attaquant cet hiver (à cause de la blessure de Thauvin)

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille de ce lundi avec Marcel Dib. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pense que le club aurait dû recruter un attaquant avec l’absence de Florian Thauvin…

Ce lundi, Football Club de Marseille a eu le plaisir d’accueillir Marcel Dib pour Débat Foot Marseille. L’ex joueur de l’Olympique de Marseille a évoqué le mercato avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Nicolas Filhol. Selon lui, le club aurait dû recruter un joueur pour renforcer son attaque…

l’OM aurait dû faire un petit effort pour trouver un attaquant

« Pour moi, le mercato n’est pas satisfaisant. Avec la blessure de Thauvin, on aurait du anticiper et prendre un attaquant. Il manque de la puissance devant pour terminer le championnat. Thauvin, il ne reprendra pas avant deux ou trois mois. Les départs, c’est très bien qu’il n’y en ait pas eu grâce au coach. Mais l’OM aurait dû faire un petit effort pour trouver un attaquant qui peut jouer partout pour renforcer et étoffer l’effectif »

Marcel Dib – Source : Football Club de Marseille

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité :

Après le petit match nul 0-0 de l’OM à Bordeaux, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Marcel Dib avant le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi…







Benjamin Courmes est qui présente ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono. Au menu le décrassage de ce Bordeaux OM, les Paris, la mauvaise nouvelle Thauvin, le non mercato et l’avant-match ASSE vs OM. Marcel Dib nous livre son regard sur l’OM actuel…

Bon visionnage !