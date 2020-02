Mercato : Thauvin, une possible catastrophe industrielle pour l’OM ?

Extrait du dernier DFM avec Marcel Dib. Le cas Florian Thauvin pose question, l’ailier n’a toujours pas repris la course sur pelouse et n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain…

L’OM va bien sportivement mais mal financièrement. Les erreurs de l’ère Garcia vont devoir être remboursées et le déficit est énorme. Si l’OM compte vendre Florian Thauvin, il faudra déjà que ce dernier rejoue avant la fin de saison. Benjamin Courmes estime que cela peut finir comme Fekir, Nicolas Filhol a peut d’un départ libre en 2021 alors que Marcel Dib pense que l’ailier rapportera un bon chèque cet été…

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité :

Après le petit match nul 0-0 de l’OM à Bordeaux, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Marcel Dib avant le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi…







Benjamin Courmes est qui présente ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono. Au menu le décrassage de ce Bordeaux OM, les Paris, la mauvaise nouvelle Thauvin, le non mercato et l’avant-match ASSE vs OM. Marcel Dib nous livre son regard sur l’OM actuel…

Le Sommaire :

Décrassage : #FCGBOM

Les paris FCM

Gros débat : Thauvin, le coup dur !

Petit débat : Quels enseignements du non mercato hivernal ?

Avant match #FCGBOM

Bon visionnage !