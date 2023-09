Mercato : Pour rejoindre l’OM, « j’ai refusé une offre chinoise beaucoup plus élevée que les chiffres en Arabie Saoudite »

Toujours attractif l’OM arrive à faire venir des noms du football. C’est ce que raconte Mario Balotelli qui avait tenté sa chance à Marseille pour un résultat très moyen. Il explique avoir refusé un pont d’or pour la Chine.

Lors d’un live réalisé par Controcalcio, Mario Balotelli a expliqué avoir refusé un énorme contrat en Chine pour s’engager avec l’Olympique de Marseille.

L’Arabie Saoudite ? S’ils offraient peu d’argent, les joueurs n’iraient pas là-bas

« J’ai refusé une offre chinoise qui était beaucoup plus élevée que les chiffres en Arabie Saoudite. Je ne regrette pas d’avoir refusé, mais j’ai préféré jouer au football et rester à Marseille. Je ne sais pas ce que je ferai à l’avenir, mais comment peut-on dire que quelqu’un qui va en Arabie Saoudite n’est pas là pour l’argent ? S’ils offraient peu d’argent, les joueurs n’iraient pas là-bas »

Dans une interview relayée par Team Serie A FR, l’Italien avait évoqué les regrets de sa carrière, appuyés par son ancien agent, Mino Raiola, décédé en 2022.

🚨 Mario #Balotelli : « Ronaldo et Messi ont eu tous ces ballons d’or car je n’ai joué qu’à 20% de mes capacités… » Votre avis ? 🤔 pic.twitter.com/E89X45gf8I — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 25, 2023

Si j’avais joué à 100% j’aurai eu un ballon d’or

« Mon agent (Mino Raiola) qui ne fait plus partie de ce monde malheureusement, me disait que si Messi et Ronaldo avaient autant de ballons d’or c’est parce que je jouais à 20% de mes capacités, explique Mario Balotelli dans le podcast. Si j’avais joué à 100% j’en aurai eu un. Cette phrase semble être trop grande. Mais me connaissant et connaissant également mes qualités, c’est vrai. Et cela me fait mal au cœur parce que si je dois retourner en arrière c’est la première chose que je changerai immédiatement. »