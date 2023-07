Mercato : Proche de l’OM, Ndiaye a brillé en amical !

Proche de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Iliman Ndiaye a joué un match amical avec Sheffield United. Le Sénégalais est en forme et a même marqué un but !

L’Olympique de Marseille négocie depuis plusieurs semaines maintenant avec Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais aurait déjà un accord avec le club mais les deux directions doivent maintenant s’entendre sur un montant de transfert afin de finaliser son arrivée.

Ce samedi, comme l’Olympique de Marseille, Sheffield a joué un match amical face à Chesterfield. Le joueur proche de l’OM s’est même illustré durant cette rencontre ! En effet, celui qui a passé un an au centre de formation marseillais a marqué un but, de quoi lui donner de la confiance avant de rejoindre l’effectif de Marcelino?

Skill and composure from United’s 29. 💫 Opening the scoring in style, Iliman Ndiaye. 🌪️ pic.twitter.com/LUKEU85tJE — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 15, 2023

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »