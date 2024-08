Mercato : quand les pays ferment leur marché des transferts ?

La fin de la période de transferts est plus proche que jamais. Les mercatos français, allemand, anglais et italien se terminent aujourd’hui. Les autres marchés des transferts finissent plus tard, en septembre.

C’est le dernier jour du mercato ! Les clubs français ont jusqu’à ce soir, 22h59, pour finaliser leurs dernières transactions. Les clubs européens n’ont pas tous la même date butoir, vous trouverez les principales ci-dessous.

Les différentes dates de fin

Le mercato se termine aujourd’hui en France (22h59), en Allemagne (20h), en Espagne (23h59), en Italie (23h59) et en Angletterre (23h59). À noter que les 4 nations constitutives du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galle et Irlande du nord) ont la même date de fin. Toujours en Europe, les marchés du Portugal et des Pays-Bas prennent fin le 2 septembre, tout comme celui de l’Arabie Saoudite. La Belgique, elle, attend le 6 septembre pour fermer boutique. Au Moyen-Orient, la période de transfert s’arrête plus tard : le 9 septembre pour le Qatar et le 13 septembre pour la Turquie.

Tableau récapitulatif

Date Allemagne 30 août (20h) France 30 août (22h59) Espagne 30 août (23h59) Italie 30 août (23h59) Angleterre 30 août (23h59) Écosse 30 août (23h59) Pays de Galle 30 août (23h59) Irlande du Nord 30 août (23h59) Luxembourg 31 août Arabie Saoudite 2 septembre Portugal 2 septembre Pays-Bas 2 septembre Belgique 6 septembre Qatar 9 septembre Turquie 13 septembre

