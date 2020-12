Mercato : Quand l’OM voulait récupérer un joueur de Naples sans rien payer ou presque !

Le poste d’arrière gauche à l’Olympique de Marseille est un secteur faible de l’équipe depuis plusieurs années avec le seul Jordan Amavi pour occuper le poste. Si Yuto Nagatomo est venu épauler l’ancien niçois cet été, d’autres pistes avaient été envisagées plus tôt…

C’est ainsi que l’agent italien Christian Bosco a expliqué à la radio napolitaine CRC que l’OM avait cherché à récupérer Faouzi Ghoulam, il y a un an. Mais en prêt… et en payant 25% de son salaire !

L’OM a demandé à Naples de payer 70 à 75% de son salaire

Il faut clarifier sa situation et savoir si c’est bien un footballeur sur lequel on compte toujours ! Il y a quelque temps, Faouzi a bénéficié d’un excellent nouveau contrat. C’était avant sa blessure, avec la perspective d’un transfert au Real Madrid, à Manchester City, à Manchester United ou à la Juventus, qui le suivaient avec attention. L’Olympique de Marseille s’est présenté il y a un an, mais ils le voulaient en prêt gratuit et ont demandé à Naples de payer 70 à 75% de son salaire. Aurelio De Laurentiis n’a pas cédé. » Christian Bosco – Source : CRC