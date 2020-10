Mercato : Quel joker envisageable pour l’OM ? (ou aussi un joueur libre ?)

L’OM n’a pas réussi à conclure les négociations avec Genk afin d’obtenir le transfert de Joakim Mæhle. Si André Villas-Boas veut un latéral droit, il va falloir recruter un joker en France ou se tourner vers les joueurs libres…

Suite au départ de Bouna Sarr vers le Bayern, l’OM a tenté de recruter un latéral et a exploré plusieurs pistes. La plus chaude était celle menant à l’international danois Joakim Mæhle, mais le transfert ne s’est pas fait et ne peut pas se faire avant janvier prochain. Pour dénicher un joker, il faudra se tourner vers le marché français…

Lala, le dossier le plus abordable ?

Selon FootMercato, la piste la plus « logique et abordable » est Kenny Lala. Le latéral de 28 ans n’a plus qu’un an de contrat et serait attiré par le projet olympien. Le média précise qu’une source proche du joueur a confirmé qu’en « cas d’appel de Marseille, le clan Kenny Lala serait enclin ouvrir la porte à un départ vers l’OM. »

Les solutions Fabien Centonze (Metz) et Thomas Foket (Reims) semblent bien plus complexe car les deux clubs ne veulent pas entendre parler d’un départ maintenant. L’OM pourrait aussi se tourner vers un joueur libre, comme par exemple Sébastien Corchia (29 ans). Cependant ce dernier devrait signer un contrat de plusieurs saisons avec le FC Nantes. Quoi qu’il en soit, l’OM doit aller vite, car c’est ce mardi soir que le club doit déposer sa liste de joueurs qui seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions…