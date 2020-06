Mercato : Qui est Pablo Longoria, ce DS de 33 ans annoncé dans le viseur de l’OM ?

L’OM est toujours en attente du recrutement d’un directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta. Plusieurs noms sont évoqués, comme ceux de Pickeu ou Segura, l’ancien DS du FC Valence, Pablo Longoria a aussi été cité. Qui est-il ?

Pablo Longoria est un jeune directeur sportif, il n’a que 33 ans. Ce dernier a été recruteur dans plusieurs clubs en Europe, Newcastle et l’Atalanta. Mais aussi directeur du recrutement à Huelva, Sassuolo et la Juventus de 2015 à 2018. Il a ensuite rejoint le FC Valence pour y occuper le poste de directeur sportif pendant un an et demi. Il est libre depuis septembre dernier.

Le journaliste Roger Torello, qui travaille pour El Mundo Deportivo, ne le connait pas beaucoup mais estime que Longoria connait son métier : « Pablo Longoria, ce n’est pas quelqu’un que je connais très bien. Si ce n’est que malgré sa jeunesse, il donne l’impression d’être une personne toujours très bien préparée. »

Le journaliste François-Miguel Boudet qui a travaillé en Espagne et fondé le site Furia Liga nous a donné son avis sur Pablo Longoria. Sa réputation n’est pas des meilleures…

On disait de Longoria qu’il n’écoutait pas la cellule de recrutement, il en faisait un peu qu’à sa tête

« Pablo Longoria est parti en septembre de Valence. Il est arrivé en Février 2018, et il est de la même région que l’entraîneur Marcelino. Son surnom c’est « El Nino de la play » parce qu’il a commencé très tôt à l’âge de 18 ans en 2007 à Newcastle. Il est jeune il a 33 ans, pourtant c’est un mec qui a déjà beaucoup d’expérience, il a travaillé à Sassuolo mais aussi à la Juventus. Le problème, c’est qu’il a travaillé à la Juve, c’est pas un club comme l’OM, il y a beaucoup d’argent. Il parle six langues. L’ancien joueur de Valence, Vicente Rodriguez, détestait Pablo Longoria. Il disait qu’il ne travaillait pas bien, qu’il n’avait pas de bonne manière. A l’intérieur du club, Longoria n’avait pas une bonne réputation. On disait de lui qu’il n’écoutait pas la cellule de recrutement, il en faisait un peu qu’à sa tête. La rumeur OM je n’y crois pas trop, j’ai l’impression que son agent prospecte un peu partout en Europe… »

François-Miguel Boudet – source : FCMarseille (22/06/2020)

Propos recueillis par Téo Greuzat