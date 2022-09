Mercato : Radonjic prend de la valeur… l’OM n’en profitera pas !

Prêté au Torino cet été, Nemanja Radonjic retrouve des couleurs. En quelques semaines, la valeur de l’ailier Serbe a explosé.

Une nouvelle fois prêté par l’Olympique de Marseille où il n’a jamais réussi à s’imposer, Nemanja Radonjic semble enfin épanoui au Torino. Après des débuts très prometteurs, le club Italien envisagerait déjà de lever l’option d’achat de trois millions de l’ailier Serbe de 26 ans. Les bonnes performances de Radonjic avec le Torino aurait permis à sa valeur marchande d’exploser. En effet, selon les informations de la Gazetta Dello Sport, l’ancien joueur de l’OM serait aujourd’hui évaluer à 8 millions d’euros, plus du double de l’option d’achat fixé par l’OM dans le prêt de l’ailier Serbe. Auteur de deux buts et d’une passe décisive en 8 rencontres toute compétition confondus, Radonjic et le Torino devraient rapidement trouver un accord. Pablo Longoria pourrait presque regretter de l’avoir laisser partir cet été …

À LIRE AUSSI : OM – Francfort : Les révélations glaçantes d’un supporter Allemand

✈🇷🇸 Prêté avec une option d’achat entre deux et trois millions d’euros, la valeur de Nemanja Radonjic aurait doublé et serait désormais à 8 M€. #TeamOM | #MercatOM (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/zVRSbY22qP — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 25, 2022