Mercato : « Rejoindre un club rival de l’OM ? Non ! je ne le ferai pas ! « 

L’ancien de joueur de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin réaffirme son attachement à l’OM et exclut un transfert vers un club rival en Ligue 1

Florian Thauvin a exprimé avec sincérité son attachement indéfectible à l’Olympique de Marseille et s’est dit fermement opposé à l’idée de rejoindre un club concurrent en Ligue 1. Fier de son parcours à Marseille, l’attaquant laisse même la porte ouverte à un éventuel retour dans le futur.

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Thauvin s’est exprimé une nouvelle fois sur sa riche, longue et tumultueuse aventure avec l’Olympique de Marseille, qu’il considère comme un chapitre marquant de sa carrière. « Mon passage à l’OM reste gravé dans ma mémoire. C’est une fierté pour moi d’en parler à mon fils quand je regarde les matchs de l’OM avec lui », a-t-il confié avant d »évoquer un possible retour en Ligue 1 : « Rejoindre un club rival de l’OM en Ligue 1, je ne le ferai pas. Non, c’est avoir du respect pour l’OM et pour ce que j’ai fait avec l’OM « , a-t-il ainsi affirmé.

J’ai beaucoup échangé avec Medhi Benatia — Thauvin

Florian Thauvin a enfin également abordé la possibilité d’un retour à l’OM, précisant que cela n’est cependant pas d’actualité : « J’ai beaucoup échangé avec Medhi Benatia, qui est une connaissance, mais un retour à l’OM n’est pas prévu. » Thauvin n’a pas manqué de souligner la progression de son ancien club, affirmant que les récents recrutements traduisent un « cap franchi » par l’OM.

« Rejoindre un club rival de l’OM en ligue 1, je ne le ferai pas. » Florian Thauvin évoque son avenir et n’exclut pas totalement de revenir en Ligue 1, mais pas dans n’importe quel club (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/y9D7WT3aoz — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 10, 2024

