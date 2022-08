Mercato : Retournement de situation pour Malinovskyi?

L’Ukrainien de l’Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi a donné son accord pour rejoindre l’OM. L’opération s’annonce toutefois compliquée avec le club Italien.

Maillon essentiel du système de jeu de l’Atalanta lors des dernières saisons, Ruslan Malinovskyi n’entre plus dans les plans de son entraîneur Gian Piero Gasperini. Il souhaiterait quitter le club le plus rapidement possible. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu ukrainien aurait donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille alors que son coeur penchait plus pour la Premier League.

Malgré l’envie du joueur de rallier Marseille, l’opération est loin d’être bouclée. Les deux clubs seraient très loin d’un accord et auraient des positions opposées sur les modalités de transfert. Toujours selon le média, la finalisation de l’opération s’annonce très complexe.

D’une part parce que Cengiz Under, que la direction voulait inclure dans la balance, ne veut pas rejoindre l’Atalanta et ensuite parce que les finances de l’OM commencent à atteindre leurs limites. Les dirigeants marseillais ayant consenti à un effort financier pour s’aligner sur le salaire d’Eric Bailly pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour finaliser le transfert de Malinovskyi.

Il pourrait très bien s’adapter au système de Tudor – Mourad Aerts

Mourad Aerts, spécialiste du football Ukrainien détaille pour FCM les qualités de milieu de l’Atalanta Bergame. Il explique pourquoi Malinovskyi serait une bonne recrue pour l’OM.

« C’est un joueur qui peut jouer un peu partout dans le système de Tudor. Il peut évoluer dans le milieu de terrain assez bas ou plus haut derrière l’attaquant. En Ukraine, il joue actuellement en tant que milieu relayeur alors qu’avec l’Atalanta, il évolue généralement un peu plus haut. Comme il vient de Bergame, il a assimilé le fait de travailler énormément. Il connaît très bien la façon de travailler de Gian Piero Gasperini qui se rapproche un peu de celle de Tudor. Il sait se projeter rapidement vers l’attaque. Le problème est que c’est un joueur de 29 ans. Il est un peu poussé vers la sortie par l’Atalanta. Sa femme a expliqué sur les réseaux sociaux qu’ils ne voulaient pas vraiment partir d’Italie mais que cela faisait partie de la vie de footballeur. Il a été fortement question d’un transfert à Nottingham Forrest. Ça ne l’intéressait pas trop. Cette semaine, il y a aussi eu une rumeur qui l’envoyait à Tottenham. C’est un très bon joueur mais à 29 ans, il va chercher à décrocher le plus gros contrat de sa carrière. S’il vient à l’OM, cela risque d’être un très gros salaire. Il connaît déjà les exigences que peut demander Tudor à l’entraînement. Il sait ce que c’est que le jeu à l’italienne. Il connaît la répétition de l’effort. Il peut jouer en tant que numéro 10 comme il le fait à l’Atalanta et il peut jouer en tant que milieu relayeur comme il le fait en Ukraine. Il risque de couter un peu d’argent à Marseille mais selon moi c’est une bonne affaire. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/2022)