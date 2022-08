Mercato OM : C’est bouclé pour le départ de Milik !

C’est annoncé depuis plusieurs jours, Arek Milik devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre la Juventus. Florent Germain, journaliste pour RMC, confirme cette information.

L’Olympique de Marseille devrait se séparer d’Arek Milik lors de cette fin de mercato estival. L’attaquant polonais va rejoindre la Juventus dans les prochains jours. D’après RMC, le club confirme le départ de l’ancien joueur du Napoli qui s’est bien entraîné ce jeudi matin à Marseille.

En revanche, les détails du transfert ne sont pas très réjouissant pour les finances de l’OM. Un prêt avec option d’achat qui donnera à l’OM seulement 8 millions d’euros au total…

« L’OM confirme un accord définitif avec la Juve pour le transfert de Milik. Le Polonais s’est entraîné aujourd’hui mais va quitter Marseille. Prêt avec OA, 1+7 exactement » Florent Germain – Source : Twitter (25/08/22)

En Italie, cette nouvelle ne ravit pas tout le monde. Invité à réagir à ce sujet par Sky Italia, l’ancien coach de la Juventus, Fabrio Capello, n’a pas vraiment l’air enchanté à l’idée de voir l’international polonais rejoindre la Vieille Dame. Pour lui, il n’est pas un joueur capable d’être titulaire.

« Il y a peu de qualité à la Juventus. J’entends parler de Milik mais ce n’est pas un joueur qui fait la différence. Il n’est pas ce que les fans rêvent de voir à la Juve : c’est un bon joueur, qui peut faire partie de l’équipe, mais pas titulaire… » Fabio Capello – Source : Sky Italia (22/08/22)

