Mercato : Ribery est libre, une bonne idée pour l’OM ?

Franck Ribéry et la Fiorentina, c’est terminé. Arrivé en Italie à l’été 2019, l’ancien attaquant olympien est désormais libre de tout contrat. À 38 ans, il souhaiterait encore poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Des supporters de l’OM souhaiteraient son retour.

L’histoire entre Franck Ribéry et la Fiorentina est officiellement terminée. Après avoir été accueilli par la Viola comme une légende lors de l’été 2019, l’ancien attaquant de l’OM est désormais libre de tout contrat. Alors qu’il avait clamé son envie de rester du côté de l’Italie, les dirigeants de la Fiorentina n’ont pas souhaité prolonger son contrat. Blessé à quelques reprises lors de son passage, Franck Ribéry a tout de même prouvé qu’il était toujours capable d’évoluer au plus haut niveau. Du haut de ses 38 ans, l’international français se montre ambitieux puisqu’il veut poursuivre sa carrière. À en croire plusieurs médias, des clubs italiens et allemands lorgnent sur son profil.

IL Y A EU UN COUP DE FOUDRE IMMÉDIAT ENTRE LES TIFOSI DE LA VIOLA ET FRANCK RIBÉRY – Johann crochet

« La Fiorentina a décidé de ne pas lui proposer de prolongation de contrat. Il avait affirmé qu’il aurait bien aimé rester. Il a fait un long message pour remercier les tifosi de la Viola. Ça nous a surpris quand on l’a vu arriver à Florence mais il y a eu un coup de foudre immédiat entre les tifosi de la Viola et Franck Ribéry. Malheureusement pour lui, il a joué six mois avec des stades pleins et malheureusement les 3/4 de son aventure en Italie aura été dans des stades à huis clos. Il l’a regretté parce qu’il ne pouvait pas sentir tout cet amour qu’il y avait de la part des supporters de la Fiorentina. Il a été présenté devant 20 000 personnes dans le stade Artemio – Franchi. Il y avait beaucoup d’attentes, il a répondu en grande partie à ces attentes parce qu’il a été bon. Il a raté un peu plus de matchs suite à des blessures qui ne sont pas seulement liées à son âge. C’est un joueur toujours virevoltant, qui dribble toujours aussi bien, qui amène beaucoup de danger. On a tout de suite vu une Ribéry dépendance dans le jeu de la Fiorentina. Beaucoup de joueurs de la Viola avaient tendance à se reposer sur lui, à lui donner le ballon en espérant qu’il fasse une différence avant de transmettre à Vlahovic pour conclure devant le but. Il était prêt à faire des efforts financiers pour rester la saison prochaine. Il aimerait bien rester en Italie. Il a été proposé à la Sampdoria. À voir s’il pourrait pas rester en Serie A. C’est dommage que ça s’arrête comme ça. Beaucoup de supporters de la Viola sont un peu en colère contre leurs dirigeants. Ils n’ont pas aimé la gestion du cas Ribéry. Les supporters estiment que la Fiorentina n’a pas respecté la fin de l’aventure de Franck Ribéry. » Johann Crochet – Source : After Foot RMC (01/07/2021)

DES SUPPORTERS DE L’OM VEULENT LE RETOUR DE FRANCK RIBÉRY

Du côté de Marseille, certains supporters réclament le retour de Franck Ribéry sur Twitter près de 14 ans après son aventure phocéenne. Après avoir été révélé du côté de l’OM entre 2005 et 2007 avant son histoire au Bayern Munich, son retour serait symbolique avant la fin de sa carrière.

Ribery sa serait vraiment mes vraiment magnifique qu’il termine ça carrière à l’olympique de Marseille @OM_Officiel #ribery — SaM L’⚪lyⓂ️pieN (@lemarocain75) July 1, 2021

Quel maillot OM 21/22 peut avoir plus de flow que celui de Ribery 🤩 https://t.co/NNlGH2lz4e pic.twitter.com/yH7OWhAQr5 — M.💙 (@DZmafiia13) July 1, 2021

Ribéry de retour à l’OM, je prend tout les jours. 38 ans pas 38 ans, je prends tout les jours ! Tu as un mec qui connais la maison comme sa poche, il connais le très haut niveau européen, quoi de mieux pour encadrer les jeunes et les nouveaux et leur apprendre ce qu’est l’OM ? — Enrick (@Enrick_dod) July 1, 2021

CERTAINS SONT SCEPTIQUES SUR UN RETOUR DE FRANCK RIBÉRY…

Des gens sont contents de voir Ribéry proche de l’OM… — Marco 🇲🇶 (@gnlmarco) July 2, 2021

38ans Ribéry ? ….

Bon les gars faut s’calmer là …..@OM_Officiel — Argentine (@BraemEric) July 1, 2021

Ceux qui disent oui ont découvert l’OM récemment, ou sont des supporters sans le moindre début de culture club. Aucun joueur (de l’OM ou non) n’a autant insulté notre club que lui. — #SixSeasonsAndAMovie (@kerlon__lc) July 1, 2021

et vous, souhaitez-vous un retour de franck ribéry ?