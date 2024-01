Mercato : Riolo dézingue les nouvelles recrues de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après Jean Onana et Ulisses Garcia, l’OM devrait s’offrir le jeune attaquant Faris Moumbagna. Un recrutement qui laisse perplexe Daniel Riolo qui a clairement affiché ses doutes sur le niveau de ces recrues !

Sur RMC dans l’After, Daniel Riolo a donné son avis sur le mercato de l’OM après avoir discuté avec des scouts qui connaissent Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna qui arrivent des championnats turc, suisse et norvégien. « Oui ce sont des joueurs que l’on ne connait pas mais tu es obligé de te renseigner. Dans ce cas tu demandes à des gens qui voient jouer tout le monde, ce sont les scouts. Ils sont sur tous les terrains, ils font des fiches et ils les envoient à des clubs… Cela va être difficile d’en trouver un seul pour dire du bien de ces trois là ! Ce n’est même pas du bien que l’on dit d’eux, on ne comprend pas et c’est ça qui est inquiétant. Moi honnêtement je n’ai pas vu, je ne peux que me référé à ce que l’on dit. On va voir ce que cela va donner, ils ne sont peut être pas aussi nuls que ce que l’on m’en dit, mais ce que l’on me dit est ultra flippant. 8M€ pour Faris Moumbagna quand même… Truffert c’est comme Yoro au PSG, c’est non ! »

⚪🔵 @DanielRiolo sur une probable arrivée de Faris Moumbagna à l’OM : 🗣 « De ce qu’on me dit, c’est ultra-flippant ! » #RMClive pic.twitter.com/FbLCJLGCfe — After Foot RMC (@AfterRMC) January 16, 2024



La 3e recrue du mercato hivernal 2024 de l’OM est en approche. Après Onana et Garcia, le jeune attaquant Faris Moumbagna devrait s’engager avec l’OM, qu’il rejoindra après la CAN comme l’a fait savoir RMC. L’information sortie par RMC est confirmée par Fabrizio Romano, « L’Olympique de Marseille va clôturer une nouvelle signature après Ulisses Garcia – c’est presque terminé pour Faris Moumbagna. Accord avec Bodø-Glimt pour 8 millions d’euros, comme expliqué par Fabrice Hawkins. Contrat valable jusqu’en juin 2028, les derniers détails étant scellés. Here we go soon! »

⚪️🔵 Olympique Marseille close one more signing after Ulisses Garcia — it’s almost done for Faris Moumbagna. Agreement with Bodø-Glimt for €8m, as called by @FabriceHawkins. Contract valid until June 2028, final details being sealed. Here we go soon. 🇨🇲 pic.twitter.com/kVRjM4ng8R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024



Même son de cloche du côté de l’Equipe, « l’attaquant camerounais Faris Moumbagna (23 ans), qui s’est révélé ces derniers mois à Bodo/Glimt, en Norvège. Le club olympien et le champion de Norvège ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 8 M€ environ alors que le joueur s’est entendu pour un contrat de quatre ans et demi. Avant de pouvoir signer tous les documents, Moumbagna devra satisfaire à une visite médicale qui se déroulera en Côte d’Ivoire où l’attaquant se trouve actuellement pour y disputer la CAN avec sa sélection. »

L’OM a trouvé un accord avec le club norvégien de Bodo/Glimt pour le transfert de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna. https://t.co/j8mg2xVfVc pic.twitter.com/rNRlhoYU9a — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 16, 2024



Selon le journaliste RMC spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins « Faris Moumbagna est en passe de signer à l’OM. Accord entre Marseille et le FK Bodø/Glimt pour le transfert du Camerounais. Environ 8M€. Contrat de 4 ans et demi. » Cet attaquant camerounais de 23 ans a marqué 18 buts et donné 10 passes décisives la saison dernière ! Cette arrivée va-t-elle avoir des conséquences dans le secteur offensif ? Sarr, Mughe ou encore Vitinha sont-ils des candidats au départ ?

Faris Moumbagna arrive à l’OM ?