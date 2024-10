Mercato : Riolo met la pression sur Longoria après son interview !

Ce mercredi, Pablo Longoria a donné une interview à L’Equipe. Daniel Riolo juge sa prise de parole intéressante mais veut voir des résultats !

Les paroles, c’est bien mais les actes, c’est mieux ! Voici une phrase qui résume bien ce que pense Daniel Riolo de la prise de parole de Pablo Longoria dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi. Le président s’est longuement épanché sur plusieurs sujets et a assumé des erreurs dans le recrutement et la gestion. Cette remise en question est intéressante pour le journaliste de RMC mais il attend maintenant des résultats.

🔵⚪🎙️ @DanielRiolo : « L’interview de Longoria est géniale. Mais maintenant on veut voir une saison où l’OM finit dans les 3 premiers. » pic.twitter.com/WjUfz5J15Y — After Foot RMC (@AfterRMC) October 9, 2024

J’ai envie de dire bravo — Dugarry

Christophe Dugarry a avoué avoir changé d’avis concernant Pablo Longoria. « Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria. J’ai été très dur avec lui, j’avais l’impression qu’il était à côté de la plaque et que c’était un embrouilleur. Après c’est un président qui n’a pas peur de faire les choses. Il est hyperactif, parfois trop, c’est parfois parti dans tous les sens et c’était parfois incompréhensible. Mais il est arrivé avec des idées, il a pris ses responsabilité même si il s’est trompé. Quand quelqu’un reconnait ses erreurs j’aime ça, personne ne détient la vérité dans le football. Ce qu’est devenu l’OM aujourd’hui c’est cohérent, tu as De Zerbi, Hojbjerg, Rabiot. Il a réussi à convaincre son actionnaire de remettre de l’argent dans un moment compliqué. J’ai envie de dire bravo. »

🔵⚪🎙️ Dugarry : « J’ai changé d’avis sur Longoria. C’est un homme de conviction qui n’a pas peur de faire des choses. Il est arrivé avec des idées et il les assume. » ▶️ https://t.co/lnQ5aBGmex pic.twitter.com/xibaD6AA6T — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2024