Mercato : Riolo propose un autre modèle à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM a raté sa saison avec une triste 8e place du classement final de Ligue 1, le journaliste Daniel Riolo propose un autre modèle plutôt que d’être toujours dans l’obsession de la Ligue des Champions…

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a estimé que l’OM devrait tenter de copier le systeme adopté par l’Atalanta même si cela est compliqué à faire en France avec le statut du club. « Et pourquoi l’OM, au lieu de tenter un modèle Ligue des Champions, ne tenterait pas un modèle Atalanta ? Tu vas en Ligue Europa, tu fais le même parcours, tu gagnes, tu as un entraineur qui construit sur la durée… Pourquoi l’OM n’assumerait pas d’être dans ce modèle-là ? Mais le problème c’est que, selon le pays dans lequel tu es, tu es confronté à ton histoire et c’est pour ça que l’OM ne peut pas suivre ce modèle-là. Ils sont obligés de se dire : « On est un club Ligue des Champions ». Alors que l’OM, ces derniers temps, a disparu de la Ligue des Champions. Cela me parait complètement fou de les voir aller loin dans la compétition. Mais ils sont obligés d’aller en Ligue des Champions par rapport à leurs adversaires en championnat ».

Et pourquoi l’OM, au lieu de tenter un modèle Ligue des Champions, ne tenterait pas un modèle Atalanta ?



Le club italien a soulevé pour la première fois de son histoire une Coupe d’Europe et seulement un deuxième trophée de son histoire. Sead Kolašinac a laissé exploser sa joie au coup de sifflet final.

A LIRE AUSSI:Mercato OM : Djellit veut envoyer Longoria en stage d’observation dans ce club !

« C’est un match fantastique, on a complètement mérité »

« C’est un match fantastique. Dès la première minute, on a montré qu’on voulait gagner cette rencontre, a indiqué Kolašinac au micro de Canal +. Au final, on a complètement mérité. Le plan de match était très bon de la part de notre coach. Il nous a dit qu’on pouvait être dangereux et qu’il fallait faire attention, c’est ce qu’on a fait. C’est toujours particulier de jouer une finale. Certes, Leverkusen a été très fort cette saison. Mais une finale c’est 90 minutes ou 120. On savait qu’on aurait notre chance et on est très heureux d’avoir gagné ce trophée. L’équipe a été très bonne », a ajouté l’ancien joueur de l’OM.