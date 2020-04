Mercato : Rod Fanni explique pourquoi il a refusé un contrat de 3 ans avec l’OM

Présent dans un DFM spécial samedi, Rod Fanni a eu la gentillesse de reste quasiment 2h avec nous en direct de Montréal. Le défenseur a passé en revue bon nombre de sujet dont celui de son départ après sa belle saison sous les ordres de Marcelo Bielsa…

Exclu du groupe et présent dans un fameux loft, Rod Fanni avait finalement rejoint les pros dirigés par Marcelo Bielsa pour y faire une grosse saison en défense centrale. Le joueur avait ensuite quitté le club libre pour rejoindre le Qatar. Il nous explique qu’il avait pourrait une offre de contrat de 3 ans en main, car Bielsa en plus avait mis son avenir dans la balance. Cependant, malgré son amour pour l’OM, Fanni a refusé cette offre émanant de la direction Labrune…

Cela aurait été une autre direction je n’aurais pas hésité — Fanni

« J’étais dans les conditions de Bielsa pour rester au club. Je m’étais fait une raison sur le loft, le manque de respect. Il faut faire la part des choses, j’avais avalé ma couleuvre. Mais derrière ça je n’avais plus le cœur pourtant on m’a fait une offre de 3 ans de contrat. Mon club de cœur… mais ça me vexait de travailler pour des gens qui n’étaient pas respectueux. Cela aurait été une autre direction je n’aurais pas hésité. Mais le fait que cela se soit très mal passé et que l’on fasse comme si tout allait bien. Ils s’étaient foutu de ma gueule une fois, mais ça m’a fait chier car cela pénalisait le club. Mais j’ai préféré partir, il y avait une rupture… » Rod Fanni – source : FCMarseille

Mourad Aerts et Jean-Charles De Bono ont eu la chance de recevoir Rod Fanni, l’ancien joueur de l’OM ! L’occasion de revenir sur sa carrière et sa situation à l’Impact Montreal avec Thierry Henry.