Mercato : Romano annonce un deal pour Arsenal… une grosse vente à venir pour l’OM ?

Declan Rice devrait signer à Arsenal dans les prochains jours. Son départ pourrait aussi impacter le mercato de l’OM, car West Ham voudrait s’attacher les services de Mattéo Guendouzi…

West Ham et Arsenal sont très proche d’un accord pour Declan Rice, selon Fabrizio Romano. Le milieu de terrain pourrait être transféré de l’autre côté de Londres pour environ 100 millions d’euros. Le transfert est en très bonne voie et les Hammers ont déjà plusieurs noms en tête pour remplacer Rice. « Arsenal et West Ha sont désormais très proches d’un accord final sur les conditions de paiement de Declan Rice. Feu vert définitif attendu très prochainement pour Declan Rice et Jurrien Timber, les deux opérations étant à des stades très avancés depuis jeudi/vendredi. »

Arsenal and West Ham, now really close to final agreement on payment terms for Declan Rice. ⚪️🔴 #AFC

Final green light expected very soon for both Declan Rice and Jurrien Timber, as both deals are at very advanced stages since Thursday/Friday.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023