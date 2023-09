Mercato : Rudi Garcia bientôt viré de Naples, ça pourrait impacter l’OM !

En très mauvaise posture à Naples, Rudi Garcia pourrait bientôt faire ses valises du club italien ! D’après les informations de la Gazzetta Dello Sport, le coach français pourrait être remplacé s’il n’inverse pas la tendance dans les 4 matchs à venir.

Le jeu des chaises musicales des joueurs est terminé après la fin du mercato. C’est au tour des coachs qui ont échoué en ce début de saison de s’échanger les places ! Avec le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de retrouver un coach pour terminer la saison. Cependant, il n’est pas le seul club à se chercher un nouvel entraîneur !

En effet, comme l’explique la Gazzetta Dello Sport ce mardi, le Napoli envisage sérieusement de se séparer de Rudi Garcia qui n’arrive pas à tirer le meilleur de son groupe. D’après le média italien, le club lui laisserait encore 4 matchs poru tenter d’inverser la tendance mais prospecte déjà pour le remplacer.

De Laurentiis, le président du club napolitain aurait notamment en tête Igor Tudor qui est aussi pressenti pour un retour à l’OM. Antonio Conte est également un potentiel remplaçant de Rudi Garcia à l’instar de Christophe Galtier qui a souvent été lié à Naples ces dernières saisons. Pablo Longoria a donc de la concurrence pour son poste sur le banc !

Le président, de l’Olympique de Marseille explique aussi toutes les difficultés rencontrées par Tudor lors de son arrivée, les pressions : « Igor Tudor est arrivé. À ce moment-là, pour transformer le club, on avait besoin d’énergie. Il m’a dit quelque chose de très important : ’Dirigeants, joueurs, entraîneurs et club, si on veut transformer tout ça et mettre des valeurs qu’on a connues à la Juventus, on y va ensemble’. Avec Igor, déjà, on a vu qu’une guerre était en train de se créer à l’intérieur contre lui, la tension montait artificiellement, raconte Longoria. Je me suis dit : ’Ça, ce n’est pas normal. Ce n’est pas du football. (…) Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. C’est un très grand club mais ces situations le rendent trop petit.’ Je l’ai défendu à mort. La saison s’est passée et on a commencé à changer plein de choses. »