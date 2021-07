Mercato : Saliba a choisi l’OM ?

Tandis que le groupe de l’Olympique de Marseille connaît un fort mouvement de joueurs, un nouveau défenseur pourrait venir renforcer l’effectif marseillais la saison prochaine selon le media anglais The Athletic…

Si son arrivée à Arsenal a été plutôt compliquée pour William Saliba, le jeune défenseur français (20 ans) s’est parfaitement relancé du côté de l’OGC Nice lors de son prêt au dernier mercato hivernal. Des prestations qui auraient convaincu les dirigeants marseillais de s’intéresser de plus près à son profil. Et selon le site anglais The Athletic, et son journaliste David Ornstein, Saliba aurait déjà choisi son club pour un prêt.

🚨 Exclusive: Arsenal defender William Saliba looks set to join Marseille on loan. Not done but 20yo has picked #OM from many options & now clubs need to agree deal. #AFC want him to get full season playing — still part of long-term thinking @TheAthleticUK https://t.co/RemZlyyb5J

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 2, 2021