Mercato : « Sans Pape Diouf jamais on aurait joué à l’OM… « 

Extrait du dernier débat Foot Marseille avec Taye Taiwo comme invité exceptionnel. L’ancien latéral gauche de l’OM est revenu sur l’importance de Pape Diouf dans sa carrière mais aussi l’arrivée de joueurs africains à Marseille…

A avoir dans l’extrait ci-dessous :

Taye Taiwo a donné son sentiment sur Pape Diouf récemment emporté par cette saleté de Coronavirus. L’ancien latéral de l’OM explique que sans lui, bon nombre de joueurs comme lui n’aurait pas joué à l’OM…

peut être on aurait joué à Sochaux — Taiwo

« Si nous les africains ont a été à l’OM, c’est grâce à Pape Diouf. Si Pape Diouf n’était pas là, jamais on aurait joué à l’OM. Jamais, jamais, jamais. Cela a été une chance pour nous de porter le maillot de l’OM, c’est grâce à lui. Sans Pape Diouf on n’aurait pas joué à l’OM, peut être on aurait joué à Sochaux, la bas je crois (rires). » Taye Taiwo – Source : Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Taye Taiwo :