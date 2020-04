OM – Eyraud : « Cela se chiffrera en plusieurs dizaines de millions d’euros… »

« Ne pas être inquiet serait totalement irresponsable. L’une de nos priorités aujourd’hui c’est de mettre en place un vrai plan d’urgence pour traverser la crise. Adapter l’organisation à cette période exceptionnelle a été un véritable casse-tête. 78 % de nos collaborateurs sont au chômage partiel, on en a gardé 60 en activité réduite pour des missions nécessaires pour la continuité de l’exploitation. Dans ce contexte très grave, tous les membres du Comex ont spontanément proposé de baisser leur salaire de près de 20 % pour s’aligner sur tous nos collaborateurs en activité partielle. Nous avons montré de belles valeurs, je pense. Maintenant, on est un secteur sinistré, comme les transports, la restauration, l’hôtellerie, l’événementiel, la culture… On ne perçoit pas de chiffres d’affaires alors qu’on doit régler des charges fixes tous les mois. Et on est en face de diffuseurs qui nous pénalisent particulièrement puisqu’un club comme l’OM n’a perçu, aujourd’hui, que 41 % de ses droits télé alors qu’il a joué 73 % de ses matches. Évidemment, on doit mettre en place une gestion de crise, où chaque euro dépensé compte. (…) Les pertes ? Cela dépendra de la fin de la crise. On suit cela de très près. Cela se chiffrera en plusieurs dizaines de millions d’euros. » Jacques-Henri Eyraud – source : L’Equipe

Voici la une du journal L’Équipe du mercredi 15 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/ZMAWQbWxX3 — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 14, 2020