Mercato : Sanson a passé un deal avec l’OM

Fabrice Lamperti (journaliste La Provence) était présent sur débat Foot Marseille pour débriefer la riche actualité de l’Olympique de Marseille. Il a évoqué un deal entre le club marseillais et Morgan Sanson…

En effet, selon la Provence le président marseillais risque d’avoir du mal à trouver des candidats au départ lors de ce mercato d’hiver. Proposé en Bundesliga, Morgan Sanson aurait déjà clairement fait savoir qu’un départ lors de ce mois de janvier n’était pas envisageable. Le milieu de terrain avait passé un deal avec le club lors de sa prolongation de contrat en 2018, il partira au plus tôt cet été…

» Le deal avec Sanson, qui était l’un des joueurs les plus « bankable », lors de sa prolongation en 2018, c’est que le joueur quitte l’OM à l’été 2020. Le club a mis la pression sur les agents de Sanson mais lui a préféré rester dans le club marseillais car aucune offre lui convenait. Si il y a une offre de 15 millions pour Sanson, il ne faut même pas la regarder. Il peut être sélectionné avec l’Equipe de France car il y a une pénurie au poste de milieu de terrain, et là il peut y avoir une augmentation de la valeur du joueur… » Fabrice Lamperti (La Provence)–DFM

