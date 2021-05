Mercato : « Si l’OM fait le forcing c’est que Sampaoli le veut à tout prix »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce mardi consacré aux négociation entre Flamengo et l’Olympique de Marseille pour le milieu de terrain Brésilien Gerson Santos da Silva (24 ans)

Au cours de notre dernier numéro de « Débat Foot Marseille » Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club de Marseille, évoque les tractations entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux de Flamengo pour le transfert de Gerson.

ÇA veut dire qu’ils n’ont pas refusé l’OM et qu’elle n’est pas inintéressante

Il s’est planté en Europe à la Roma puis à la Fiorentina. Il s’est vraiment relancé et Sampaoli le connaît parfaitement car il a été très bon sur les deux dernières années à Flamengo, et Flamengo c’est l’équipe avec laquelle il a lutté d’abord avec Santos puis ensuite avec l’Atlético Mineiro. On parle d’un montant de 35M€, c’est ce que voudrait le club brésilien. L’offre de l’OM serait plutôt de 25 + 5 de bonus et un pourcentage à la revente. Ce sont quand même des gros montants, ça parait assez dingue.. Ça négocie, le vice président de Flamengo a même dit qu’ils étudiaient la proposition de l’OM. Ca veut dire qu’ils ne l’ont pas refusé et qu’elle n’est pas inintéressante. Il y a peut être des derniers détails à régler mais on peut comprendre que si l’OM fait vraiment le forcing pour Gerson c’est que Sampaoli le veut vraiment. Il a dû dire à Longoria : « Si je veux vraiment un joueur en particulier, c’est lui » Nicolas Filhol (journaliste FCM) – Source : Football Club de Marseille

