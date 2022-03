Mercato : « Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital »

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur la nécessité de conserver Boubacar Kamara dans l’effectif marseillais. Selon le consultant, si le minot part, ce sera très difficile de performer en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille risque de perdre Boubacar Kamara puisque le minot est en fin de contrat en juin prochain et qu’une prolongation semble difficile à réaliser. Pour Jérôme Rothen, c’est un élément essentiel de l’effectif de Sampaoli et il faudra qu’il soit là pour jouer en Ligue des Champions.

On a l’impression que Kamara est en avance sur tout — Rothen

Il l’a expliqué sur les ondes de RMC en justifiant notamment son impact dans le jeu défensif marseillais.

A LIRE : Mercato OM : Cohabitation vraiment « intenable » entre Sampaoli et Milik?

« La vraie question est de savoir si Boubacar Kamara va rester ou non. Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd’hui on a l’impression qu’il est, à lui tout seul, l’équilibre de l’équipe. Le fait que l’OM ne prend que très peu de buts, c’est forcément que l’OM a une bonne défense, mais c’est également lié aux caractéristiques propres à Boubacar Kamara. On a l’impression qu’il est en avance sur tout. C’est le vrai point fort du côté de l’Olympique de Marseille » Jérôme Rothen – Source : RMC

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

Dans le cadre d’une émission spéciale sur RMC en direct du centre RLD, Pablo Longoria s’est confié sur les négociations avec Boubacar Kamara. Le président olympien assume la responsabilité de ce retard dans la prolongation mais veut y croire jusqu’à la fin. Les discussions seraient toujours en cours.

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)