Mercato : Sildillia ne veut que l’OM et le fait savoir à Fribourg ! (annonce Romano)

Le mercato de l’Olympique de Marseille devrait de nouveau s’accélérer dans les prochains jours. Les dirigeants marseillais ont ciblé l’international espoir français Kiliann Sildillia pour le poste de latéral droit. Ce dernier fait le forcing pour rejoindre l’OM.

Comme révélé il y a plusieurs jours, l’Olympique de Marseille a ciblé le latéral droit français Kiliann Sildillia. Ce dernier dispute actuellement les Jeux Olympiques avec les Bleus de Thierry Henry. Selon les dernière informations de Fabrizio Romano il aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaite rejoindre le club marseillais :

« Kiliann Sildillia a informé Fribourg de son désir de quitter le club allemand cet été pour rejoindre l’OM. Il a demandé à ses dirigeants de négocier avec l’Olympique de Marseille, en attendant que Fribourg trouve son remplaçant. Sildillia ne veut que l’OM », a ainsi expliqué le journaliste italien sur son compte Twitter ce jeudi matin.

A lire aussi : Mercato : L’OM s’offre un nouveau défenseur central d’après Fabrizio Romano !



🔵⚪️ Kiliann Sildillia has informed Freiburg of his desire to leave.

He’s asked the sports director to negotiate with Olympique Marseille, waiting for Freiburg to find a replacement.

Sildillia only want OM. pic.twitter.com/QTPZko6CEY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024