Mercato : Solide, cette piste de l’OM continue de faire briller la France !

Après le départ de Jonathan Clauss à Nice, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau latéral droit. Kiliann Sildillia est pisté mais il est actuellement occupé avec les Jeux Olympiques…

Le joueur sous contrat avec Fribourg fait en effet parti de l’équipe de France de Thierry Henry actuellement en lice pour les JO 2024. Et il va continuer son parcours puisque les Bleus ont hier éliminé l’Argentine en quart de finale au terme d’un match accroché. Le latéral offensif est crédité d’un 7/10 dans l’Équipe et se sera encore montré à la hauteur de l’enjeu. La France jouera sa place en finale ce lundi face à l’Égypte à Lyon.

« Kiliann Sildillia a informé Fribourg de son désir de quitter le club allemand cet été pour rejoindre l’OM. Il a demandé à ses dirigeants de négocier avec l’Olympique de Marseille, en attendant que Fribourg trouve son remplaçant. Sildillia ne veut que l’OM », a ainsi expliqué le journaliste italien sur son compte Twitter ce jeudi matin.

