Mercato OM : Sparagna explique pourquoi il veut voir Milik revenir !

Invité du Débat Foot Marseille du jeudi 9 juin, Stéphane Sparagna s’est exprimé sur la situation d’Arkadiusz Milik. L’ancien défenseur olympien pense qu’il faut laisser sa chance au Polonais.

La Juventus a décidé de ne pas lever l’option d’achat d‘Arkadiusz Milik, pour l’OM, il y a désormais deux solutions, le conserver ou lui trouver un nouveau club. Pour l’ancien défenseur central de l’OM, Stéphane Sparagna, le retour de Milik est une bonne opportunité pour l’OM : « Il a été prêté à la Juve, il n’a pas été prêté n’importe où, il a performé à la Juve. Il revient en ayant accumulé du temps de jeu, c’est limite bénéfique pour l’OM qu’il ne soit pas conservé ».

« Ce serait tout bénef pour l’OM ! »

Stéphane Sparagna dans débat foot marseille hier #OM #TeamOM #MercatOM

Une association Milik-Sánchez ?

En cas de prolongation d’Alexis Sánchez, l’hypothèse de voir le Polonais et le Chilien jouer ensemble dans une attaque à deux pointes, séduit Sparagna : » Si tu conserves Sánchez, t’as deux attaquants avec deux profils différents. Tu peux faire les jouer les deux, t’as un pivot (Milik) et t’as un Sánchez qui est mobile et qui peut prendre la profondeur. Pour une fois que t’as la chance d’avoir deux attaquants de classe mondiale, il ne faudrait pas la gâcher ».