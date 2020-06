Mercato : Strasbourg tente de blinder ce milieu sollicité par l’OM…

L’OM et son coach André Villas-Boas aiment le profil du polyvalent Adrien Thomasson. En concurrence avec le LOSC sur ce dossier, Marseille doit aussi faire avec la volonté de Strasbourg de conserver le joueur…

En conférence de presse avant d’affronter Strasbourg en janvier dernier, André Villas-Boas avait glissé :« J’apprécie beaucoup Thomasson. » Le milieu offensif du RCS n’a plus qu’un an de contrat, il est dans le viseur de l’OM et du LOSC. Si Andoni Zubizarreta avait initié ce dossier avant de quitter son poste de directeur sportif, Strasbourg de son côté tente de convaincre le joueur de 26 ans de prolonger son contrat.

Interrogé par le journal l’Equipe, Marc Keller, le président de Strasbourg, a fait le point sur ce dossier.

Adrien est plutôt dans une phase de réflexion — Keller

« On a commencé à discuter pour le prolonger avec ses agents il y a quelques mois et on a repris les discussions il y a trois semaines. Pour l’instant, Adrien est plutôt dans une phase de réflexion. On est vraiment contents de lui, il sort d’une belle saison (8 buts et 2 passes décisives en L1) et a une mentalité irréprochable. On discute régulièrement, mais il n’a pas pris de décision définitive sur son avenir. » Marc Keller – source : L’Equipe (10/06/2020)