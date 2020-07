Mercato : Surveillé par l’OM, ce jeune talent veut quitter la Liga cet été…

L’OM n’a pas de gros moyens et doit donc trouver de bonnes affaires. Des joueurs libres (plus ou moins) comme Pape Gueye ou des prêts. Le club olympien aimerait récupérer Kang In Lee…

Au début du mois de mai, le quotidien AS affirmait que le joueur de 19 ans pourrait débarquer en Ligue 1, une lutte entre l’OM et Bordeaux était même annoncée. Marca confirmait que l’avenir de Kang-in Lee pourrait résider en France :« L’Olympique de Marseille et Bordeaux sont deux des équipes françaises les plus intéressées par la situation du joueur ». Kang-in Lee a participé à 20 matchs cette saison dont 13 en Liga, il n’est pas satisfait de cette situation et veut toujours quitter Valence…

Lee veut partir, mais Valence veut 80M€ ?

Selon Superdeporte, « Kang In Lee a rejeté les propositions de renouvellement qui lui ont été présentées ces derniers mois et son intention est de partir. Le jeune Coréen a demandé à Valence d’étudier les offres dans l’optique d’un départ cet été, vu que l’entraîneur ne compte sur lui. » Si le propriétaire, Peter Lim avait convaincu le joueur de 19 de rester l’été dernier, cette fois le Lee serait déterminé à partir.

Ce dernier dispose d’un contrat jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire en option. Si l’OM peut se positionner sur un prêt, le milieu offensif préférait un transfert sec. Une option que Valence ne souhaite pas dans l’immédiat sauf si un club paye son énorme clause de départ de 80M€. Un montant qui fait fuir les prétendants comme l’Ajax ou la Juventus…

Le chiffre : 570

C’est le nombre de minutes disputées par Kang In Lee cette saison avec Valence. Un total qui équivant à un peu plus de 6 matches complets…