Mercato : Terminer sa carrière à l’OM? Mahrez répond à la question de Di Meco !

L’international algérien Riyad Mahrez n’a jamais caché son attachement à l’Olympique de Marseille. Cependant, l’ailier de Manchester City ne se voit pas évoluer sous le maillot olympien avant la fin de sa carrière.

L’Olympique de Marseille a une place particulière dans le cœur de Riyad Mahrez. L’Algérien aurait d’ailleurs pu signer à l’OM étant plus jeune mais le club avait refusé les services de l’actuel milieu offensif des citizens. Cette saison, il va disputer sa première finale de Ligue des Champions après avoir éliminé, presque à lui tout seul le Paris Saint-Germain. Auteur de trois des quatre buts encaissés par le PSG, les performances de Mahrez ont ravi les supporters marseillais. Certains s’imaginaient même le voir sous la tunique bleue et blanche mais l’algérien a confirmé ne pas vouloir venir sur la Canebière…

Mahrez dit non à l’om !

Interviewé par Eric Di Meco pour RMC Sport, Riyad Mahrez a confirmé ne pas vouloir porter le maillot de l’Olympique de Marseille pour terminer sa carrière.

« Non, ce n’est pas quelque chose que je me dis. Je me sens très bien en Angleterre. J’ai envie de finir ma carrière ici et à Manchester City. Donc, ce n’est pas quelque chose que j’envisage » – Riyad Mahrez – Source: RMC Sport (16/05/2021)