Riolo s’enflamme pour l’OM de Sampaoli !

L’Olympique de Marseille s’est imposer dans un match un peu fou face à Angers (3-2) et un dernier buts dans les dernières secondes la rencontre. le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation des hommes de Jorge Sampaoli.

Sur les ondes de RMC Sport le journaliste Daniel Riolo a évoqué la prestation de l’Olympique de Marseille hier soir au Stade Vélodrome contre Angers (3-2) à l’occasion de l’avant dernière journée de Ligue 1.

A lire aussi : Mercato OM : Le tweet de Kamara qui affole les supporters sur les réseaux sociaux !