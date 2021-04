Mercato : « Thauvin a fait le tour avec l’OM… »

L’Olympique de Marseille va devoir prendre des décisions concernant l’avenir de Thauvin… L’ancien joueur marseillais Grégory Sertic pense qu’il vaut mieux pour l’ailier qu’il aille évoluer dans un autre championnat.

L’avenir de Florian Thauvin est très flou pour le moment. En effet, l’ailier marseillais est en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé. On ne sait toujours pas s’il compte continuer l’aventure à l’OM ou s’il souhaite quitter le club, libre.

L’Espagne est un championnat qui pourrait lui convenir totalement — SERTIC

Grégory Sertic qui a bien connu Thauvin à l’Olympique de Marseille est désormais consultant sur Canal +. L’ancien bordelais pense que l’international français ne devrait pas rester afin de découvrir un nouveau championnat.

« Sampaoli s’adapte aux joueurs qu’il a et aux joueurs en fin de contrat qu’il ne veut plus utiliser. Flo, je lui conseillerais de partir. Il est temps pour lui de connaitre un autre championnat. On parle de l’Italie ou de l’Espagne. L’Espagne est un championnat qui pourrait lui convenir totalement. Il a fait le tour avec l’OM. Ils ne sont pas sûrs de jouer l’Europa League en plus » Grégory Sertic – Source : Canal +