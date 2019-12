Rumeur Mercato : Un milieu défensif portugais pisté par l’OM et Lyon…

L’OM et Lyon sont souvent en concurrence lors des mercatos. Les deux clubs visent le même genre de profil et seraient une nouvelle fois à la lutte pour un milieu défensif portugais…

Selon Estadio Deportivo, le jeune milieu défensif Palhinha pourrait quitter le Portugal pour un autre championnat. Le joueur de 24 ans était pisté par le Bétis Séville (qui aurait un accord avec le joueur pour un contrat de 4 ans) mais le montant de 15 à 20M€ demandé par le Sporting aurait fait capoter l’opération.

L’OM et Lyon sur Palhinha ?

Le média affirme que Palhinha pourrait débarquer dès janvier en Angleterre ou en France. Lyon et l’OM seraient sur le coup. Si Lyon pourrait recruter à ce poste en cas de départ de Tousart (courtisé par le Herta Berlin), l’OM ne bougera pas sauf si Kévin Strootman trouve preneur et même dans ce cas le club olympien semble loin de vouloir (pouvoir?) miser plus de 10M€ sur une recrue…

Palhinha est prêté cette saison au SC Braga, il est sous contrat avec le Sporting jusqu’en 2023…