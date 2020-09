Mercato : Un 3e brésilien annoncé à l’OM (après Henrique et Paulo)

Selon UOL Esporte, l’Olympique de Marseille serait en pôle position pour récupérer un autre joueur brésilien.

Et si l’OM bouclait son mercato estival avec deux recrues brésiliennes ? C’est en tout cas la tendance du moment. D’ici les prochaines heures, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud devrait officialiser la venue de Luis Henrique, le jeune prometteur (18 ans) ailier droit de Botafogo. L’opération avoisinerait les 10 M€. Dernièrement, Marcos Paulo (19 ans, Fluminense) était annoncé comme potentiel renfort auprès de la troupe d’AVB. Et ce mardi, UOL Esporte annonce que l’OM serait en pôle position pour accueillir un autre Brésilien !

Un pur avant-centre cette fois-ci pour l’OM !

D’après le média local, la direction marseillaise souhaiterait récupérer Kaio Jorge. Âgé seulement de 18 ans, ce pur avant-centre évolue à Santos. Champion du monde des moins de 17 ans en 2019 avec le Brésil (5 buts, dont un en finale), le joueur est très surveillé en Europe. La Juventus, le Real Madrid ou encore l’Inter lorgnent sur lui. Sous contrat jusqu’en 2022 avec son club, Kaio Jorge dispose d’une clause libératoire de 50 M€.

Cependant, dans le rouge financièrement parlant, le vice champion du Brésil pourrait le céder en cas d’offres satisfaisantes de l’OM. À noter, pour des raisons administratives au Brésil, le club ne pourra plus négocier transfert à partir du 1er octobre et ce jusqu’à l’année prochaine. Il ne reste donc plus que neuf jours aux dirigeants olympiens pour formuler une offre.