Mercato : Un ancien attaquant de Bordeaux proposé à l’OM (et à Lens…)

André Villas-Boas a fait savoir qu’il aimerait recruter un avant centre supplémentaire. en croire les informations du site Fot Mercato, un ancien attaquant de Bordeaux aurait été proposé au club marseillais.

Même s’il a retrouvé un niveau plus intéressant ces dernières semaines, Dario Benedetto a vécu une première partie de saison très compliquée. L’avant-centre argentin de l’OM n’a inscrit que 3 buts en Ligue 1 cette saison. André Vilas Boas a fait savoir qu’il souhaitait renforcer son équipe à ce poste. A en croire les informations du site Foot Mercato l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux Diego Rolan (27 ans) aurait été proposé au club marseillais. L’Uruguayen de 27 ans évolue actuellement en troisième division avec la Corogne (3 matches, 2 buts) et le club espagnol souhaite s’en séparer notamment à cause de son salaire élevé (120 000 euros mensuel).

Le joueur devrait donc être proposé à l’OM mais aussi aux Girondins de Bordeaux et à Lens. Selon Foot Mercato ces clubs ne devraient toutefois pas donner suite.

un manque à deux postes.

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille Jean Charles de Bono évoquait le mercato Olympien. Selon lui le recrutement Dun latéral droit est prioritaire :

» C’est difficile de choisir car il y a un manque aux deux postes. Mais moi j’insisterai sur le plan défensif en recrutant un latéral droit, car Benedetto semble revenir à son niveau de forme que l’on a connu lorsqu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille. Il y a des jeunes joueurs derrière, Thauvin qui plante, Payet qui peut aussi marquer des buts. Après il faut que d’autres joueurs arrivent à marquer des buts, c’est ce qui manque un peu à l’OM actuellement. Il faudrait que des joueurs comme Rongier, Kamara Cuisance et Sanson soient plus décisifs comme c’est le cas dans des équipes qui jouent le haut du tableau. (…) On peut terminer la saison avec Benedetto par contre, les latéraux, un coup ils sont blessés, suspendus, un coup ils sont en méforme, ils te coûtent des occasions, des buts.. » Jean Charles de Bono-Source Footballclubdemarseille.fr