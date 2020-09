Mercato : Un ancien coach de l’Inter l’affirme, Nagatomo « incarne parfaitement l’esprit que les supporters de l’OM veulent voir »

Ancien entraîneur de l’Inter Milan, Andrea Stramaccioni a bien connu Yuto Nagatomo, qu’il a entraîné pendant un peu plus d’1 an. Et il n’en dit que du bien !

Actuellement sans club après avoir dirigé entre autres l’Inter Milan, Udinese et le Panathinaikos, Andrea Stramaccioni a bien connu la dernière recrue de l’OM, Yuto Nagatomo. Et le jeune coach italien a apprécié de travailler avec le Japonais, qui était l’un de ses hommes de base à l’Inter :

« IL INCARNE PARFAITEMENT CE QUE LES SUPPORTERS DE L’OM VEULENT VOIR ».

« C’est un grand travailleur. On parle d’un joueur fiable, qui incarne parfaitement l’esprit que les supporters de l’OM veulent voir de la part de leurs joueurs. Il donne toujours tout ce qu’il a, c’est du 101% à chaque match. Yuto est un professionnel exemplaire. Je l’ai eu pendant deux saisons et il venait à peine d’arriver en Italie. Il s’est rapidement adapté en évoluant à un très haut niveau. Il est méticuleux dans la gestion de son physique et de son alimentation, notamment grâce à sa culture personnelle qui est au-dessus de la moyenne. » Andrea Stramaccioni. Source : Eurosport – 02/09/2020