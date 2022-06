Mercato : Un ancien de l’OM pour remplacer Busquets au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone a trouvé des fonds pour le mercato, de quoi activer plusieurs pistes rapidement. Xavi souhaiterait au plus vite trouver un remplaçant à Sergio Busquets avec notamment le possible départ de Frenkie De Jong. Le FC Barcelone aurait coché 3 noms dont celui de l’ancien minot marseillais, Maxime Lopez.

L’ancien marseillais a réalisé une très belle saison avec Sassuolo et serait sur les tablettes de plusieurs écuries européennes tel que les deux clubs romains, la Lazio et l’AS Roma ou encore l’Atalanta mais aussi le FC Barcelone. Après avoir séduit de l’autre coté des Alpes se pourrait-il qu’il fasse de même de l’autre coté des Pyrénées ?

En effet, selon Fichajes, Xavi ferait de l’entrejeu sa priorité cet été, avec la prolongation de Gavi qui prend du temps et le possible départ de Frenkie De Jong et peut-être même de Nico Gonzalez vers l’OM. Le technicien catalan viserait 3 joueurs, Ruben Neves (Wolverhampton), Martin Zubimendi (Real Sociedad) qui serait la priorité de Xavi et Maxime Lopez (Sassuolo). L’ancien marseillais pourrait faire parler son aisance technique et sa vista en Espagne dans un championnat qui semble correspondre à son style de jeu. Maxime Lopez qui a réalisé une saison de haute volée, peut voir sa côte grimper cet été et ne doit pas se tromper dans sa prochaine destination s’il venait à partir.

à lire aussi : Mercato OM : Dieng a tranché !

« Barcelone me voulait, mais rien ne s’est passé » – Lopez

Dans un entretien avec la Gazetta dello Sport en mars dernier, Maxime Lopez confiait que Liverpool et le FC Barcelone avait souhaité l’attirer quand il était encore à l’OM. Un intérêt du FC Barcelone ne semble pas illogique tant les qualités de l’ancien marseillais ressemble à celle des milieux formés à la masia, reste à savoir si l’intérêt est concret et si la marche n’est pas trop haute pour le moment.

« Quand j’avais 16 ans, j’ai dit non à Liverpool, parce que je ne voulais pas quitter Marseille à un si jeune âge. Quelques années plus tard, il semblait que Barcelone me voulait, mais rien ne s’est passé » Maxime Lopez – Source : La Gazzetta dello Sport (11/03/22)

« Est-ce le bon moment de partir ? » – Lopez

« Est-ce le bon moment de partir ? Honnêtement, je me pose cette question. Je suis épanoui à Sassuolo, je parle italien, ça change tout pour la vie au quotidien. Je me sens comme à Marseille. Est-ce le bon moment ? Je ne sais pas. On va voir. Pas mal de clubs font connaître leur intérêt. Sassuolo est demandeur, il aime bien faire des plus-values. On va voir ce que j’ai. Concernant les clubs que vous évoquez, il n’y a rien de sérieux, ni de concret. Quand il y aura du concret, je me poserai pour y réfléchir ». Maxime Lopez Source : La Provence (19/06/2022)