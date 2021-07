Mercato: Un ancien gardien de l’OM critique l’arrivée de Pau Lopez

L’arrivée de Pau Lopez à l’OM est une petite révolution. Le portier arrive pour concurrencer Steve Mandanda, qui semble être sur la pente descendante de sa carrière…

Pau Lopez est la septième recrue de l’Olympique de Marseille. Si Mandanda n’a pas encore pris sa retraite, il semble sur la pente descendante de sa carrière. Reste à savoir si Pau Lopez est capable de la déboulonner.

Interrogé par La Provence, l’ancien gardien marseillais Gaetan Huard n’est pas emballé par ce recrutement :

Cette histoire peut faire plus de mal que de bien à l’OM– Huard

« L’OM se retrouve dans le même cas que le PSG avec Navas et Donnarumma. Cela va créer rapidement des tensions. On ne peut pas encenser Steve Mandanda comme on l’a fait et lui faire ça aujourd’hui… Il a l’habitude de l’effectif, du groupe, de la vie du club, il est aimé par tout le monde. Cette histoire peut faire plus de mal que de bien à l’OM. À moins que les deux gardiens soient au courant de leur position ? Mais cela ne me semble pas être le cas. » Gaetan Huard— Source : La Provence (12/07/21)