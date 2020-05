Mercato : Un ancien gardien du LOSC explique pourquoi il a refusé l’OM

L’ancien gardien de but du LOSC Steeve Elana a expliqué au cours d’un entretien accordé à 100% foot qu’il avait refusé une offre de l’Olympique de Marseille.

Passé par le centre de formation de l’OM, Steeve Elana a eu l’opportunité de signer à Marseille en 2012 alors qu’il évoluait du côté de Brest. Il a finalement repassé less avance du club olympien pour s’engager avec Lille où il restera quatre saisons :

‘Pourquoi aller à l’OM où il y a un gardien qui a un style de jeu

« L’OM et Lille m’offraient des contrats quasi similaires sur la durée et je n’avais aucune garantie d’être titulaire dans les deux clubs. J’ai observé les styles des gardiens de ces clubs. Avec Mandanda, on est des gardiens qu’on peut mettre dans la même case, toutes proportions gardées, Mika Landreau, c’est un jeu complètement différent. Donc je me suis dit : ‘Pourquoi aller à l’OM où il y a un gardien qui a un style de jeu qui me ressemble ?’ À Lille, je pouvais apporter autre chose, car j’avais un style différent de Landreau. » Steve Elana – Source 100% Ligue 1