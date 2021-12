Mercato : Un ancien marseillais annonce la fin de sa carrière !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia met un terme à sa carrière de footballeur ! A 34 ans, l’international marocain aura évolué à l’AS Roma, au Bayern Munich et a terminé sa carrière au Fatih Karagümrük SK en Turquie.

Passé par l’Olympique de Marseille au tout début de son aventure de footballeur professionnel, Mehdi Benatia aura eu une carrière bien remplie. L’Udinese, l’AS Roma, le Bayern Munich, la Juventus de Turin… Le défenseur a connu quelques uns des plus grands clubs européens.

Apres plus de 15 années de « bon et loyaux services » j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière — Benatia

Il terminera sa carrière à 34 ans au Fatih Karagümrük SK en Turquie puisqu’il vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite ce jeudi 9 décembre 2021. Côté palmarès, il aura remporté deux fois la Bundesliga avec le Bayern Munich (2015, 2016) et trois fois la Serie A avec la Juventus (2017, 2018, 2019).

« Depuis tout jeune je n’avais qu’un rêve, devenir footballeur professionnel. Pour y arriver, j’ai dû m’imposer une rigueur de travail, faire des sacrifices, mais surtout me fixer à chaque étape de ma carrière de nouveaux objectifs. Grâce à Dieu j’ai eu le bonheur de devenir Footballeur professionnel mais comme on dit dans ce métier, le plus dur n’est pas de signer son premier contrat mais de durer dans le temps. Apres plus de 15 années de « bon et loyaux services » pour le football, ayant joué les compétitions les plus prestigieuses, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière ! Au travers de mon parcours j’ai rencontré des gens formidables qui m’ont permis de me construire, c’est pourquoi je tiens à rendre hommage à tous les clubs dans lesquels je suis passé: l’OM, Lorient, Tours, Clermont, l’Udinese, la Roma, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, Duhail, Karagumruk. Ce métier, m’a aussi permis de défendre et de représenter mon pays, le Maroc, avec qui j’ai vécu des moments inoubliables, les différentes CAN mais notamment la coupe du monde 2018. Enfin pour finir je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu et qui me soutiennent depuis tout ce temps, mes parents, ma femme, mes enfants, mon agent, mes amis proches et vous qui me suivez. On dit que la fin d’une chose est toujours le commencement d’une autre…. Alors je vous dis à bientôt avec toujours comme ligne directrice le travail et la passion » Mehdi Benatia – Source : Instagram (09/12/21)