Mercato : Un cador de Premier League prêt à chiper Milik à l’OM ?

Si Pablo Longoria se voulait rassurant dernièrement quant à l’avenir d’Arek Milik, le Daily Express nous apprend que le buteur polonais ne laisserait pas insensible une grosse écurie de Premier League…

Prêté à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022, Arek Milik n’en finit plus d’alimenter les rumeurs d’un éventuel départ. Mais le président de l’OM Pablo Longoria veille au grain et et ne se prive pas d’affirmer à qui veut l’entendre que le club a le contrôle sur Milik : « L’intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content« .

Toutefois le media anglais Daily Express nous informe qu’un club de Premier League serait sur les starting blocks pour s’attacher les services de l’avant centre polonais.

milik visé par Tottenham pour remplacer kane ?

En effet d’après le Daily Express, Arek Milik serait sur les tablettes des Spurs de Tottenham en cas de départ de leur star Harry Kane lors du prochain mercato estival. Le quotidien britannique nous rappelle que la Juventus Turin, l’Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain seraient également intéressés par le profil du polonais.

Le chiffre : 10

Arek Milik a marqué dix buts en 16 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM.