Mercato : Un club Francais et un club étranger en pole position pour attirer Lihadji

Comme annoncé par RMC Sport, le jeune espoir du centre de formation, Isaac Lihadji ne signera pas son premier contrat pro avec l’Olympique de Marseille. L’OM a en effet rompu les négociations avec ce dernier…

Ce mardi RMC a révélé que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé de rompre les négociations avec Isaac Lihadji. Celles-ci durent depuis des mois et le club marseillais avait finalement décidé en décembre dernier de répondre aux demandes du jeune attaquant marseillais formulées en juin 2019, a indiqué le journal L’Equipe dans ses colonnes ce mercredi. Sans réponse de la part clan Lihadji, l’OM a donc finalement mis un terme aux pourparlers.

Selon les informations du quotidien sportif, deux clubs seraient désormais en pôle position pour s’attacher les services du minot issue du centre de formation olympien. Il s’agirait de Lille, et de Dortmund.

SI C’EST L’OM QUI NE VEUT PAS NOUS GARDER, ON IRA VOIR AILLEURS

Un proche de Lihadji a réagit dans les colonnes de La Provence :

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs.. On n’a pas fait notre choix ». Un proche d’Isaac Lihadji – source : La Provence