Mercato : Un concurrent à Amavi pisté par l’OM et Lyon?

Déjà cité parmi les joueurs ciblé par l’Olympique de Marseille, Faouzi Ghoulam serait toujours sur les tablettes des Marseillais…

De retour à un bon niveau, Jordan Amavi est de nouveau un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas. Après un début de saison catastrophique, le latéral gauche a été relégué à un poste de remplaçant, laissant place à Hiroki Sakai.

Lyon aussi le dossier GHOULAM…

Petit à petit, le coach portugais a réintégrer son défenseur dans le onze titulaire. Jordan Amavi a bien rendu la confiance que son entraîneur lui a donné puisqu’il est de nouveau intéressant sur son couloir. Pourtant, l’OM ne serait pas contre le fait de se renforcer dans ce secteur de jeu. En effet, comme l’avance le Corriere Dello Sport, Faouzi Ghoulam serait pisté par l’OM. Le média italien affirme également que Lyon est sur le dossier pour relancer l’international algérien du Napoli.

Le club de Serie A ne serait d’ailleurs pas contre un départ de son défenseur mais ne serait pas disposé à le céder en prêt… Alors qu’André Villas-Boas avait affirmé en conférence de presse ce jeudi qu’une arrivée ne serait pas possible sans départ, il parait compliqué de voir débarquer Ghoulam à Marseille cet hiver… D’autant plus que Jordan Amavi donne entière satisfaction à son coach et que le Japonais Hiroki Sakai peut y évoluer en cas de blessure ou suspension.