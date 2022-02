Mercato : Un crack brésilien proposé à Longoria avant l’arrivée de Bakambu?

A la recherche d’un attaquant pour renforcer l’aspect offensif de l’OM, Pablo Longoria aurait reçu des propositions et notamment celle d’un crack brésilien qui évolue à la Juventus !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille était à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’aspect offensif de l’effectif de Jorge Sampaoli. Le coach argentin a trouvé Cédric Bakambu, libre de tout contrat après son départ du championnat chinois.

Avant cela, Pablo Longoria aurait reçu plusieurs propositions de joueurs… Tuttosport nous informe que la Juventus a insisté pour que l’Olympique de Marseille récupère Kaio Jorge. En effet, le jeune brésilien n’a pas beaucoup de temps de jeu en Serie A et aurait pu en trouver un peu plus à l’OM.

La Juve voulait Kamara dans le deal

La Juventus voulait intégrer le prêt de Kaio Jorge afin de récupérer Boubacar Kamara. Le deal ne s’est pas fait et le Brésilien est resté à Turin cet hiver. De même pour le minot marseillais qui sera en fin de contrat en juin prochain.

Pour le moment, Bakambu a marqué un but sous le maillot de l’OM en trois apparitions. Bamba Dieng est de retour dans le groupe ce dimanche pour affronter le FC Metz… C’est Luis Henrique qui semble le plus souffrir de la venue du Congolais et du retour du Sénégalais.

Celui qui règle tout le monde, et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng — Samuel Lobe

Alors qu’il a signé un début de saison très convaincant sous les couleurs de l’OM, Bamba Dieng a réussi aussi une CAN de haute volée. De quoi faire dire à Samuel Lobe, consultant pour Canal + Afrique, qu’il était le meilleur attaquant de l’Olympique de Marseille.

« Celui qui règle tout le monde, et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng. Il est plus fort que Milik et Bakambu. Je l’ai vu, c’est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gamin a toutes les qualités. Il a tout. J’avais vu à l’OM et j’ai encore vu à la CAN. On met Milik ou Dieng. Mais de Bakambu, Milik ou lui, c’est le plus fort. J’espère qu’on lui donnera la place qu’il mérite à l’OM. Mais j’en doute parce que comme il est Africain, on dira qu’il n’est pas vraiment prêt » Samuel Lobe – source : Canal + Afrique (12/02/2022)