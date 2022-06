Mercato: Un défenseur du FC Porto fixe ses exigences pour rejoindre l’OM

Avec le probable départ d’Alvaro et le suspense autour du transfert de Saliba, l’Olympique de Marseille va devoir recruter un défenseur central cet été. Le nom de Mbemba, roc du FC Porto est notamment évoqué…

Régulièrement annoncé sur le départ et possédant une belle cote sur le marché, le défenseur central congolais avait déjà été annoncé dans le viseur d’un autre club français, Lyon, ainsi que de l’AC Milan, récent champion d’Italie.

En fin de contrat à la fin du mois avec le FC Porto, selon les informations du journal portugais O Jogo, l‘OM, désireux d’anticiper l’avenir, serait très intéressé par Chancel Mbemba, estimé à 17 millions d’euros, pour renforcer sa défense centrale gratuitement, tout comme Harold Moukoudi (Saint-Étienne) et John Brooks (Wolfsburg). Joueur important de l’effectif, le défenseur a joué 47 rencontres avec le FC Porto sous les ordres de Sergio Conceiçao, cette saison. A 27 ans, Chancel Mbemba compte 65 sélections avec le Congo, coéquipier en sélection Cédric Bakambu, attaquant de l’OM.

Le joueur réclamerait un salaire annuel de 3M d’euros

Alors qu’il est libre de s’engager là où il le souhaite, le Congolais souhaiterait un salaire annuel de 3 millions d’euros, d’après les informations de But!…

En fin de contrat avec le FC #Porto, qui a lui proposé un vain de rempiler, #Mbemba est à la recherche d’un nouveau challenge. Alors que #Marseille et #Lyon sont notamment intéressés par son profil, le Congolais espère un salaire annuel de 3 M€. #Mercato #OL #OM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 9, 2022

Après Samuel Gigot, Pablo Longoria continue de cibler des joueurs en fin de contrat et donc peu coûteux.

Les dirigeants anticipent beaucoup de choses – Massilia 1978

Gigot est un défenseur central confirmé déjà recruté pour la saison prochaine. Avec les possibles départs de Saliba et de Caleta-Car, l’OM doit anticiper et multiplier les pistes en fin de contrat comme Mbemba afin de les remplacer. Comme le souligne Massilia 1978 lors du transfert de Gigot, contrairement à l’ancien modèle, aujourd’hui les dirigeants n’hésitent pas à anticiper les choses.

« Ils ont anticipé, l’OM a anticipé, on s’est tellement plein que ce soit pas fait pendant des années, on a un président et une cellule de recrutement avec des gens très compétents comme Friio etc qui travaillent dur et ils anticipent beaucoup de choses et je pense qu’ils ont déjà des accords avec certains joueurs et ils anticipent tout donc c’est bien. » Massilia 1978– Source : Football Club Marseille (09/05/2022)