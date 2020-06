Mercato : « Un échange Higuain / Kamara, ce n’est pas une bonne affaire pour l’OM »

Extrait de l’émission l’Apéro Mercato ce jeudi avec les deux anciens joueurs de l’OM Marcel Dib et Jean Charle de Bono accompagné du journaliste de FCM Benjamin Courmes. Ils évoquent notamment l’improbable rumeur d’un échange entre Boubacar Kamara et Gonzalo Higuain lancée cette semaine par le media italien CalcioMercatoWeb.

Invité dans l’émission « l’Apéro mercato » (chaque jeudi à 17h30 sur Football Club de Marseille durant le mercato) l’ancien joueur de l’OM Marcel Dib a évoqué la rumeur d’un échange possible entre le jeune espoir marseillais Boubakar Kamara et l’attaquant de la Juventus Gonzalo Higuaín.

« Pour moi ce n’est pas une bonne affaire. Kamara, si on le vend, il faut le vendre cash et après on achète ce qu’on veut, où on se fait prêter qui on veut. Il faut mettre le chèque sur la table, Boubacar Kamara, c’est une très bon jeune, ça coûte très cher. Nous, quand on veut un joueur, on paye, donc s’il y a un club intéressé, il faut qu’il paye également. Après on discutera éventuellement pour un prêt d’Higuain, même si l’argentin c’est un bon joueur. Il est en fin de carrière donc un simple prêt d’une année ce serait bien pour nous. » Marcel Dib – Source : Football Club de Marseille (18/06/2020)